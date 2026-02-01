Пропавшего возле места исчезновения Усольцевых сноубордиста нашли живым

Сноубордист, пропавший в Красноярском крае в 30 км от места, где в конце сентября 2025 года исчезла семья Усольцевых, обнаружен живым, сообщили РБК в Главном управлении МЧС по региону.

«Его [сноубордиста] действительно нашли живого, сейчас доставляют в медицинское учреждение для осмотра, действительно по прямой примерно 32 км. до места где Усольцевых ищут», — сказал собеседник РБК.

Ранее региональное МЧС сообщило, что мужчина, катавшийся на сноуборде вместе с товарищами на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе, не вернулся в поселок Нарва, где ночевала остальная группа.

Как пишет SHOT, 39-летнего Владимира Киюцина нашли в тайге, где он провел ночь. Киюцин работает шеф-поваром в Красноярске.

Во время катаний на сноуборде туристы своими силами поднялись на гору, после чего скатились обратно, а позже заметили, что Киюцина с ними нет. Члены группы подумали, что мужчина самостоятельно добрался до места их ночлега в деревне Нарва, и уехали в том же направлении.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время самостоятельного похода в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае. Они планировали идти с группой и проводником, но из-за плохой погоды отправились одни. Последний сигнал их телефона зафиксировали в 7 км от поселка, однако поиски в этом районе результатов не дали и были остановлены 13 октября. Следствие предполагает, что семья могла сорваться в скальное ущелье. 30 января 2026 года спасатели возобновили поиски пропавших.