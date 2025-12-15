 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Пермском крае пропала еще одна группа туристов

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Еще одна группа туристов из шести человек пропала в районе горы Ослянка Пермского края, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

Информация о пропаже «поступила с места развертывания штаба по поиску пропавших людей». По данным ведомства, группа не вернулась с маршрута, 14 декабря. В состав группы входили пять мужчин и одна женщина. Они передвигались на пяти снегоходах.

О пропаже туристов МЧС сообщил владелец гостиницы в поселке Средняя Усьва. Туристы вышли 13 декабря и планировали прибыть 14-го, но предупредили о возможной задержке. У них есть запас продуктов, уведомил владелец гостиницы.

В Пермском крае пропала группа из 13 туристов
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Накануне в той же области пропала группа из 13 незарегистрированных туристов. Они сбились с пути. К туристической базе «Ослянка-хаус» вернулись два человека группы из 15 туристов. Все туристы являются жителями Свердловской области. МЧС сообщило, что поиски туристов осложнил снегопад. Всего к поискам привлекли более 70 человек и более 45 единиц техники.

СК завел дело после пропажи туристов в районе горы Ослянки. Позже спасатели нашли всех пропавших туристов, сообщили МЧС и волонтерский отряд «ЛизаАлерт».

Теги
Егор Алимов
Пермский край туристы пропажа снегоход МЧС

