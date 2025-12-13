 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В СК не исключили криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

СК: преступление рассматривается в качестве версии пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в горной тайге Красноярского края, могла стать жертвой преступления. Такая версия не исключена, сообщил руководитель главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин, передает ТАСС.

«Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию», — рассказал следователь.

Он добавил, что по уголовному делу о пропаже семьи ведется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе активный допрос свидетелей.

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Общество
Фото:КГКУ «Спасатель»

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в районе поселка Кутурчин 28 сентября, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка. Изначально они планировали идти в поход с группой других туристов и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому семья решила отправиться самостоятельно. После обращения знакомого семьи в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о пропаже. 

9 октября сигнал телефона главы семьи был зафиксирован примерно в 7 км от поселка Кутурчин. Специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили район поисков, однако работа осложнялась обильным снежным покровом, низкими температурами и сложным рельефом местности. В итоге семью найти не удалось. Массовые поиски с участием волонтеров были завершены 13 октября, работу продолжили только подготовленные спасатели.

12 ноября при осмотре автомобиля Сергея Усольцева в панели под рулем был обнаружен тайник, где находились 600 тыс. руб. 17 ноября спасатели возобновили поиски пропавшей семьи. 

