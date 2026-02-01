Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео

Video

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые появился на публике после начала массовых протестов в стране. Аятолла посетил мавзолей Рухоллы Хомейни, который возглавлял страну с 1979 по 1989 год. Фотография молящегося политика опубликована на его официальной странице в X.

Аятолла посетил мавзолей в рамках празднования 47-й годовщины Исламской революции. Он произнес молитву и прочитал Коран в память о Хомейни.

В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Во время митингов в стране отключили интернет и связь. Из-за этого данные о погибших и пострадавших в ходе волнений рознятся. Time со ссылкой на источники сообщал, что только 8 и 9 января могли погибнуть 30 тыс. человек. Власти объявляли о 3117 погибших, среди которых мирные жители, силовики и «террористы».

Президент США Дональд Трамп призывал к смене руководства в Иране. В ответ Али Хаменеи обвинил американского лидера в насилии и беспорядках в стране. Позднее глава Белого дома заявил, что верховный лидер республики виновен в разрушении страны и применении насилия «в невиданных ранее масштабах».

Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что нападение на Хаменеи будет равносильно полномасштабной войне с иранским народом.