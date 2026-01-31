 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский заявил, что ожидает встреч с американцами на следующей неделе

Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Украина ожидает от американской стороны конкретики по поводу дальнейших переговоров, Киев готовится ко встречам на следующей неделе. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

«Мы постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах. <...> Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним», — сказал президент.

Материал дополняется

