Зеленский заявил, что ожидает встреч с американцами на следующей неделе
Украина ожидает от американской стороны конкретики по поводу дальнейших переговоров, Киев готовится ко встречам на следующей неделе. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.
«Мы постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах. <...> Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним», — сказал президент.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции