Общество⁠,
0

Тело российского пловца Свечникова доставили в Россию из Стамбула

Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: beswim_/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Тело погибшего пловца Николая Свечникова доставили на самолете в аэропорт Внуково из Стамбула, передает корреспондент «РИА Новости».

20 января тело пловца обнаружили на берегу Босфора. Родные Свечникова отправились в Турцию на опознание, однако супругу пловца не допустили к нему, а показали фотографии. 21 января стали известны результаты экспертизы ДНК, в результате которой подтвердилась версия о том, что найденное у набережной Бебек тело действительно принадлежит Свечникову. Для проведения экспертизы образцы ДНК сдали его родители.

Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова
Общество
Николай Свечников

Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. человек. О том, что он исчез, стало известно после заплыва, когда родственники не смогли с ним связаться. Поиски начались тогда же, однако не дали результата.

