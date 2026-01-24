Тело российского пловца Свечникова доставили в Россию из Стамбула
Тело погибшего пловца Николая Свечникова доставили на самолете в аэропорт Внуково из Стамбула, передает корреспондент «РИА Новости».
20 января тело пловца обнаружили на берегу Босфора. Родные Свечникова отправились в Турцию на опознание, однако супругу пловца не допустили к нему, а показали фотографии. 21 января стали известны результаты экспертизы ДНК, в результате которой подтвердилась версия о том, что найденное у набережной Бебек тело действительно принадлежит Свечникову. Для проведения экспертизы образцы ДНК сдали его родители.
Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. человек. О том, что он исчез, стало известно после заплыва, когда родственники не смогли с ним связаться. Поиски начались тогда же, однако не дали результата.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»