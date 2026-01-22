 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дипломаты подтвердили, что в Стамбуле нашли тело погибшего пловца

Генконсульство подтвердило, что в Стамбуле нашли погибшего пловца Свечникова
Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: beswim_/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило, что, согласно результатам экспертизы ДНК, найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии во «ВКонтакте».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении генконсульства.

Дипломаты уточнили, что турецкие правоохранительные органы должны выяснить причины произошедшего.

20 января сотрудники морской полиции нашли на берегу Босфора неопознанное тело мужчины. Агентство IHA тогда сообщило, что, предположительно, тело принадлежит кандидату в мастера спорта Свечникову, пропавшему во время заплыва почти пять месяцев назад.

Жена пловца Свечникова рассказала о результатах экспертизы ДНК
Общество
Николай Свечников

Спортсмен исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор в августе. Организатором выступал Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Его исчезновение заметили после того, как родственники не смогли связаться с пловцом после завершения спортивного мероприятия.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
пловец Кипр Генконсульство России
