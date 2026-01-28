Москвичей предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 30 января до 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. Ночная температура воздуха составит минус 25 °С, сообщила пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 7–12 °С ниже климатической нормы.

«Городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды», — добавили там.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 30 января столбики термометров в столице могут опуститься до минус 15–20 °С, а на 31 января — до минус 22 °С. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, причиной похолодания является изменение циркуляции воздушных масс.