УПЦ сообщила о захвате храма в Киевской области

Представители ПЦУ (РПЦ считает ее раскольнической) взломали дверь храма в Белогородке Киевской области и отказались пускать прихожан УПЦ. В январе ПЦУ незаконно переоформили документы на местного священника, заявляли в УПЦ

Фото: Oleg Pereverzev / NurPhoto / Getty Images

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) «под прикрытием полиции и теробороны» вскрыли болгаркой двери нижнего храма в честь Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области, заявил настоятель храма Вячеслав Лазорик.

Видео с его заявлением публикует пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ, до мая 2022-го входила в Московский патриархат) на своем сайте. Протоиерей рассказал, что представители ПЦУ отказались пускать на территорию прихожан.

«Сегодня вместо того, чтобы служить Божественную литургию, мы вынуждены защищать нашу святыню, наш Свято-Михайловский храм», — рассказал он, назвав происходящее «рейдерским захватом».

Лазорик отметил, что до решения суда нижний храм оставался в распоряжении УПЦ. Однако, как сказано в публикации, полиция «сообщила, что православные христиане «могут ждать решения суда и в другом месте».

УПЦ не раз сообщала о попытке захвата этого храма. В январе, согласно ее заявлению, сторонники Православной церкви Украины незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ. 24 февраля УПЦ заявила о новой попытке «рейдерского захвата».

Осенью прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций.

Правительство Украины 19 января внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.