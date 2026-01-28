 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Община англиканской церкви в Москве заявила о дестабилизации из-за рубежа

В общине англиканской церкви в Москве заявили о дестабилизации из-за границы
Англиканская церковь в Москве объявила о приостановке служб из-за разногласий, которые объяснила отказом настоятеля Аруна Джона, гражданина Индии, соблюдать российские законы и началом им «кампании по дестабилизации» внутри общины
Англиканский собор Святого Андрея, Москва
Англиканский собор Святого Андрея, Москва (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Англиканскую церковь в Москве «никто не закрывал и не собирается закрывать», а богослужения были временно приостановлены из-за внутренних разногласий, сообщила РБК староста церкви святого Андрея в Москве Патриция Шимчак.

Разногласия она связала с отказом настоятеля церкви, священника Аруна Джона, гражданина Индии, соблюдать российские законы. По ее словам, священник пообещал «выполнить требования, необходимые иностранцу для получения разрешения на работу и легального трудового договора в России». Ему также нужно «подучить» русский язык, чтобы сдать экзамен для получения разрешения на работу. Однако, утверждает староста, священнослужитель отказался и «начал кампанию по дестабилизации и созданию хаоса» внутри общины.

«Он приехал по гуманитарной визе, и, поскольку он не захотел работать по легальному российскому разрешению на работу и трудовому договору, мы отказались продолжать с ним сотрудничать в рамках системы гуманитарных виз. Мы перестали приглашать его, а он теперь продолжает дестабилизировать общину из-за границы, действуя в сговоре с небольшой группой лиц, которые в настоящее время размещают ложь в социальных сетях», — рассказала она.

«Европейская епархия разозлена тем, что мы отказались принять священника, который не пожелал признавать российское законодательство и Трудовой кодекс России. Но епархия находится в Брюсселе, а община церкви святого Андрея — в Москве», — отметила Шимчак.

Церковь святого Андрея — единственный англиканский храм в Москве, расположенный по адресу: Вознесенский переулок, д. 8/5, к. 1. Согласно данным СПАРК, организация была зарегистрирована в 1993 году, полное наименование: религиозная организация «Англиканская церковь в Москве». Председателем правления с января 2024 года указана Сара Бэкон Харрис.

24 января англиканская церковь святого Андрея в Москве в телеграм-канале объявила, что службы в ближайшие несколько недель богослужений не будет «в связи с отсутствием лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить службы в церкви». В заявлении подчеркивалось, что проведение служб «лицами или группами, связанными с иностранными религиозными организациями», не было одобрено церковью.

«Европейская епархия Церкви Англии не имеет полномочий управлять российскими религиозными организациями или вести религиозную деятельность на территории России», — отметили тогда в церкви.

Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина
Политика
Сара Маллалли

Арун Джон стал новым настоятелем церкви святого Андрея в Москве в декабре 2024 года. Церемония проходила в присутствии архидиакона Лесли Натаниэля, отвечающего за Восточное архидиаконство Европейской епархии Церкви Англии, к которой относится и Россия.

С июля 2025 года Джон отсутствует в России. По словам старосты его прихода Николетт Кирк, которая поговорила с «Независимой газетой» от имени настоятеля, он уехал, чтобы продлить свой паспорт и визу. «К сожалению, госпожа Харрис вместе с небольшой группой недовольных воспользовались этой возможностью, чтобы незаконно захватить контроль над российским юридическим лицом, которое позволяет нам функционировать в стране», — заявила она.

Кирк также утверждает, что нынешняя администрация «захватила контроль над банковскими счетами и предприняла шаги по ограничению доступа к церковным помещениям». «Нынешняя ситуация возникла исключительно по инициативе госпожи Харрис и ее сторонников. У нас нет никаких претензий ни к московским, ни к российским властям, напротив, мы безмерно благодарны нашим братьям и сестрам в Русской православной церкви за их постоянную поддержку и молитвы в это трудное время», — заключила староста.

В англиканской церкви административное управление отделено от духовного и председатель правления, как светский руководитель, отвечает за юридические вопросы, отношения с госорганами, содержание здания и финансирование.

Ольга Ваганова, Елена Чернышова
англиканская церковь Москва раскол настоятель Индия
