В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа
Европа отобрала более 81% газа, закачанного в подземные хранилища (ПХГ) при подготовке к текущему отопительному сезону, следует из данных Gas Infrastructure Europe, которые приводит пресс-служба «Газпрома».
По состоянию на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов снизился до 27,8%, что стало минимальным значением для этой даты за всю историю наблюдений, отметили в компании.
«Во Франции и Германии запасы газа также находятся на самых низких уровнях для 28 января», — добавили представители «Газпрома».
Пресс-служба компании также пояснила, что по мере снижения запасов в подземных хранилищах технологически уменьшается и их производительность
С начала 2025 года Россия не поставляет газ в Европу транзитом через Украину.
Недостающие объемы трубопроводного газа страны региона компенсируют за счет импорта сжиженного природного газа. В 2025 году Европа закупила 109 млн т СПГ, что на 28% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года импорт может составить 10 млн т, превысив показатель прошлого года на 24%.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции