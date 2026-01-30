 Перейти к основному контенту
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа

Сюжет
Война санкций
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Европа отобрала более 81% газа, закачанного в подземные хранилища (ПХГ) при подготовке к текущему отопительному сезону, следует из данных Gas Infrastructure Europe, которые приводит пресс-служба «Газпрома».

По состоянию на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов снизился до 27,8%, что стало минимальным значением для этой даты за всю историю наблюдений, отметили в компании.

«Во Франции и Германии запасы газа также находятся на самых низких уровнях для 28 января», — добавили представители «Газпрома».

Пресс-служба компании также пояснила, что по мере снижения запасов в подземных хранилищах технологически уменьшается и их производительность

Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С начала 2025 года Россия не поставляет газ в Европу транзитом через Украину.

Недостающие объемы трубопроводного газа страны региона компенсируют за счет импорта сжиженного природного газа. В 2025 году Европа закупила 109 млн т СПГ, что на 28% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года импорт может составить 10 млн т, превысив показатель прошлого года на 24%.

