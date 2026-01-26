Из-за холодов запасы газа в Европе упали на 15% ниже обычного

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Запасы газа в Европе уменьшились из-за холодной погоды — уровень газа в газохранилищах Европы понизился до 45,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Это на 15% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Сейчас ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели.

Спотовая цена с поставкой «на день вперед» на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $495 за 1 тыс. куб. м, прибавив за один торговый день 5%. Это максимальный уровень котировок с февраля 2025 года.

Синоптики прогнозируют морозы до конца января. Февраль также ожидается холодным, на 4 градуса ниже климатической нормы. Новая волна холодов может снова спровоцировать рост цен на природный газ.

В Европе похолодание из-за так называемого сибирского взрыва — редкой атмосферной конфигурации, которая изменила направление ветров и открыла путь холодному воздуху с востока.

С начала 2025 года Россия не поставляет газ в Европу через Украину. Дефицит поставок трубопроводного газа «Газпрома» Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По данным агентства, в 2025 году страны региона закупили 109 млн т СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В январе 2026 года импорт сжиженного газа может составить 10 млн т, что на 24% выше, чем годом ранее.