МИД отверг связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией

Фото: Manon Cruz / Reuters

Нефтяной танкер Grinch, задержанный Военно-морскими силами Франции на прошлой неделе в Средиземном море по подозрению в причастности к российскому теневому флоту, не имеет какой-либо связи с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция доступна на Rutube-канале ведомства.

«Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии <...> Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного судна действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что сведения из открытых источников информации также не указывают на связь танкера с Россией.

Танкер Grinch задержали 22 января, сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам французского лидера, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями. Согласно данным VesselFinder и MarineTraffic, танкер ходит под флагом Коморских Островов.

Судно сопроводили до Марселя, ему назначили административный арест. По данным прокуратуры Марселя, все члены экипажа танкера являются гражданами Индии. Согласно предварительной информации посольства России, российских граждан на борту судна не было.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 29 января, Макрон сообщил ему, что из-за требований законодательства Франции он будет вынужден отпустить танкер. Французский лидер также пообещал изменить законодательство, чтобы последующие задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.