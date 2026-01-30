 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В городах Украины власти получили массовые сообщения о минировании

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская полиция и органы власти в пятницу, 30 января, получили массовые сообщения о минировании госучреждений, учебных заведений, предприятий и других объектов в нескольких городах, пишет «Страна».

Массовые сообщения поступают в Чернигове, Ровно, Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе, Львове и других областях, сообщило издание.

Например, в Одессе поступили сообщения о минировании горсовета, железнодорожного вокзала, нескольких торговых центров и учебных заведений.

Из двух тысяч заявок, по информации «Страны», полиция проверила уже треть, взрывчатка не была найдена.

На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
Общество
Фото:Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сообщения начали поступать утром 30 января: в них содержалась информация о минировании учебных заведений во Львове и Ивано-Франковске.

29 января президент США Дональд Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме заявил, что попросил российского президента Владимира Путина временно прекратить удары по Украине на фоне холодов, и он согласился.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту просьбу, отметив, что Трамп запросил приостановку ударов до 1 февраля с целью «создания благоприятных условий для проведения переговоров».

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Украина минирование полиция
