На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
Украинская полиция проверяет объекты, по которым поступили анонимные сообщения о минировании, говорится в телеграм-канале ведомства. В разных регионах страны на электронные адреса органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов пришли письма о минировании зданий.
«Сил и средств полиции достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и оказывать содействие полиции в исполнении ими служебных обязанностей», — сказано в сообщении.
«РБК Украина» передает, что проверки идут в Киеве, Черниговской, Житомирской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях и других регионах. Среди «заминированных» объектов — Минкультуры страны, Высший совет правосудия, городские рады, школы и т.д. Издание «Лига.net» сообщило о получении письма о минировании своего офиса в Киеве, после проверки оказалось, что «все чисто».
В конце сентября рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз. Телеграм-канал Shot писал, что в лобби отеля к пилоту подошел неизвестный мужчина, представился «бойцом ВСУ» и заявил о минировании воздушного судна. Взрывчатку не нашли, рейс благополучно приземлился в Екатеринбурге. Мужчина, предположительно, был пьян.
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