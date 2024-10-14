На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти

Сообщения о минировании поступили в органы власти и другие объекты в разных частях страны, среди «заминированных» оказалось здание украинского Минкульта и офис издания «Лига.net». Полиция проверяет объекты

Фото: Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Украинская полиция проверяет объекты, по которым поступили анонимные сообщения о минировании, говорится в телеграм-канале ведомства. В разных регионах страны на электронные адреса органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов пришли письма о минировании зданий.

«Сил и средств полиции достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и оказывать содействие полиции в исполнении ими служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

«РБК Украина» передает, что проверки идут в Киеве, Черниговской, Житомирской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях и других регионах. Среди «заминированных» объектов — Минкультуры страны, Высший совет правосудия, городские рады, школы и т.д. Издание «Лига.net» сообщило о получении письма о минировании своего офиса в Киеве, после проверки оказалось, что «все чисто».

В конце сентября рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз. Телеграм-канал Shot писал, что в лобби отеля к пилоту подошел неизвестный мужчина, представился «бойцом ВСУ» и заявил о минировании воздушного судна. Взрывчатку не нашли, рейс благополучно приземлился в Екатеринбурге. Мужчина, предположительно, был пьян.