Визовые центры Канады в России прекратили прием документов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

С 28 января канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз. Объявление размещено на сайте правительства Канады.

«С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы», — говорится в сообщении. По каким причинам закрылись пункты — не уточняется.

Правительство страны предложило россиянам для оформления визы выбрать другой визовый центр, который находится за пределами России.

Ранее визу можно было оформить в шести центрах — в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Осенью 2025 года в России полностью закрылись визовые центры Чехии — теперь документы можно подать только напрямую через Консульский отдел посольства в Москве. Кроме того, в марте прошлого года в Калининграде прекратил работу визовый центр Германии компании VisaMetric.

В 2024 году посол России в США Анатолий Антонов заявил о закрытии российских визовых центров в США — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Он пообещал, что дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.

В марте 2022 года прием заявлений от россиян на шенгенские визы и виды на жительство прекратили все визовые центры Норвегии, а в 2018 году свою работу приостановили польские пункты.

Европейская комиссия приняла Стратегию по визовой политике для усиления «визовых рычагов» в рамках укрепления безопасности Евросоюза. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, «будут применяться более строгие правила».