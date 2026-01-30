Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
Европейская комиссия (ЕК) приняла первую в истории ЕС Стратегию по визовой политике, которая направлена на то, чтобы сделать Европу более безопасной, процветающей и конкурентоспособной, а также более влиятельной на глобальном уровне и более эффективной — посредством «более разумной, современной и последовательной визовой политики».
ЕК обращает внимание на усиление «визовых рычагов» в рамках укрепления безопасности ЕС. Ожидается модернизация механизма статьи 25а Визового кодекса, которая позволит вводить ограничения (приостановку виз, рост сборов, удлинение сроков) для стран, не сотрудничающих по реадмиссии мигрантов и безопасности.
Еще один ключевой аспект стратегии — «возможные целенаправленные ограничительные визовые меры», направленные на приостановку, отказ или ограничение выдачи виз в ответ на «враждебные действия» третьих стран, подрывающие безопасность ЕС. Также должен быть усилен контроль за соблюдением существующих безвизовых режимов.
Кроме того, в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС внедряет «передовые цифровые инструменты» для модернизации визового и пограничного контроля в том числе для предотвращения злоупотребления визами.
В вопросах и ответах по новой концепции визовой политики ЕК напоминает, что в 2022 году Комиссия приняла «четкие руководящие принципы» по снижению приоритета виз для россиян и сосредоточении внимания на безопасности и пограничном контроле.
В ноябре 2025 года Комиссия ограничила выдачу новых многократных виз гражданам России. Однако новые ограничения не сильно повлияют на туристический поток по популярным у российских туристов направлениям, говорили опрошенные РБК участники туристического рынка и эксперты.
