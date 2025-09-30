Визовые центры Чехии в России прекратили работу

Визовые центры Чехии закрылись по всей России, сообщила VFS Global. Подавать заявления на выдачу виз теперь следует в консульский отдел посольства Чехии в Москве

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Визовые центры Чехии в России закрылись, согласно данным на сайте VFS Global.

26 сентября компания сообщила о последнем дне приема заявлений в региональных центрах. В уведомлении говорилось, что в Москве последним днем приема заявок будет 29 сентября.

«После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве», — сказано в сообщении.

После начала российской военной операции на Украине власти Чехии решили закрыть генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также приостановили выдачу туристических виз. На прошлой неделе посольство Чехии в Москве опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о возобновлении приема заявок от россиян на туристическую визу с целью посещения по приглашению от граждан республики.

Также с октября 2022 года Чехия запретила въезд в страну россиянам с шенгенскими визами с целью туризма, спорта или культуры.

Кроме того, Прага объявила о закрытии российских генконсульств в Брно и Карловых Варах. Они прекратили работу с 7 марта 2022 года, их функции перешли к консульскому отделу посольства России в Праге.

Чехия с 2021 года находится в российском списке «недружественных стран» после обмена высылками дипломатов.