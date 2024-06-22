В США закроют два российских визовых центра

Российские отделения визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке закроют, сообщил посол. По его словам, власти США также забрали у дипломатов карточки освобождения от налогов без объяснения причин

США закроют два российских отделения визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <...> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — сказал Антонов в разговоре с журналистами.

Он пообещал, что дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.

Также дипломат рассказал о еще одном «выпаде» США в сторону России — у российских дипломатов забрали карточки освобождения от налога. «Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — уточнил он.

По словам посла, американская сторона свои действия никак не объяснила.

Говоря о возможные ответных мерах со стороны России, Антонов заявил: «Сегодня с плеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать».

Дипломат назвал закрытие визового центра «серьезной дополнительной нагрузкой» в связи с тем, что российские генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке «обескровлены». Весной 2022 года США закрыли счета обоих генконсульств России в банке Bank of America.

У России в США есть посольство и консульский отдел в Вашингтоне, а также генконсульства в Нью-Йорке и Хюстоне. У США в России есть посольство в Москве и генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге. Количество дипмиссий и сотрудников за последние годы значительно сократилось из-за ухудшения российско-американских отношений.

Кроме того, американские власти потребовали сократить консульский отдел российского посольства, сообщила в декабре 2023 года завотделом Надежда Шумова. Штат отдела попросили сократить на 40%. Шумова пообещала, что, несмотря на сокращение штата, дипмиссия будет проводить консульские выезды и в дальнейшем, поскольку эта «практика нужна».