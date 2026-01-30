Зеленский поручил главе Минобороны решить проблему с «бусификацией»

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал проблему «бусификации» в стране. Зеленский поручил новому министру обороны Украины Михаилу Федорову разобраться с вопросом, передает «Суспільне».

На встрече с Федоровым украинский лидер выделил несколько направлений, на решении которых должен сосредоточиться новый глава ведомства. Первой задачей Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО). «Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

Вторая задача — решение вопроса «бусификации». Однако конкретных указаний по решению проблемы Зеленский не назвал.

«Бусификация» — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК) увозят мужчин в микроавтобусах-«бусиках».

Также Зеленский попросил заместителя офиса президента Павла Палису и Федорова «поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии». По его словам, все разработанные форматы контрактов должны «реально работать». «Отдельно у нас есть вопрос дронов, замены артиллерии, чтобы мы не переплачивали: не покупали и дроны, и артиллерию», — отметил президент Украины.

В мае 2025 года глава комитета по нацбезопасности Верховной рады Александр Завитневич заявил, что «бусификация» является нарушением прав человека и вредит имиджу Украины.

2 января Зеленский предложил Федорову занять должность министра обороны страны. Он объяснил переход Федорова из Министерства цифровизации на новый пост «решением изменить Министерство обороны Украины».

Федоров пообещал начать масштабную реформу армии. В его планах убрать из системы военного ведомства людей, которые не демонстрируют «измеримых результатов». Также, по словам Федорова, ведомство вскоре запустит систему управления полетами беспилотников, которая позволит расширить объем данных о работе и эффективности экипажей.