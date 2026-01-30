 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский поручил главе Минобороны решить проблему с «бусификацией»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал проблему «бусификации» в стране. Зеленский поручил новому министру обороны Украины Михаилу Федорову разобраться с вопросом, передает «Суспільне».

На встрече с Федоровым украинский лидер выделил несколько направлений, на решении которых должен сосредоточиться новый глава ведомства. Первой задачей Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО). «Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

Вторая задача — решение вопроса «бусификации». Однако конкретных указаний по решению проблемы Зеленский не назвал.

«Бусификация» — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК) увозят мужчин в микроавтобусах-«бусиках».

Также Зеленский попросил заместителя офиса президента Павла Палису и Федорова «поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии». По его словам, все разработанные форматы контрактов должны «реально работать». «Отдельно у нас есть вопрос дронов, замены артиллерии, чтобы мы не переплачивали: не покупали и дроны, и артиллерию», — отметил президент Украины.

На Украине заявили, что военкоматы ищут 2 млн человек
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В мае 2025 года глава комитета по нацбезопасности Верховной рады Александр Завитневич заявил, что «бусификация» является нарушением прав человека и вредит имиджу Украины.

2 января Зеленский предложил Федорову занять должность министра обороны страны. Он объяснил переход Федорова из Министерства цифровизации на новый пост «решением изменить Министерство обороны Украины».

Федоров пообещал начать масштабную реформу армии. В его планах убрать из системы военного ведомства людей, которые не демонстрируют «измеримых результатов». Также, по словам Федорова, ведомство вскоре запустит систему управления полетами беспилотников, которая позволит расширить объем данных о работе и эффективности экипажей.

Анастасия Карева
Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
