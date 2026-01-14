 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине заявили, что военкоматы ищут 2 млн человек

Новый министр обороны Украины заявил, что военкоматы ищут 2 млн человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На Украине по линии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) разыскиваются 2 млн мужчин, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров перед голосованием по своему назначению на пост, передает «Страна.ua».

По словам Федорова, «разыскиваемые 2 млн граждан имеют проблемы с военно-учетными документами. Еще 200 тыс. человек числятся как самовольно оставившие части (СОЧ)».

Он также отметил, что «бюджет Минобороны в минусе на 300 млрд гривен (около 544 млрд руб.)».

Что такое ТЦК и какова их роль в мобилизации на Украине
База знаний
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В среду, 14 января, Верховная рада Украины со второй попытки назначила Федорова министром обороны. C 2019 года он возглавлял Минцифры и стал тогда самым молодым министром Украины в возрасте 28 лет. До Федорова должность главы Минобороны занимали Денис Шмыгаль, Рустем Умеров и Алексей Резников.

С начала спецоперации на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за нехватки людей призывной возраст снижали с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных и обязали мужчин иметь при себе военный билет. В 2024 году мобилизовали около 200 тыс. человек, однако этого оказалось недостаточно.

В 2024 году словом года на Украине по версии словаря «Мыслово» был признан неологизм «бусификация», обозначающий принудительную мобилизацию мужчин сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) с посадкой в микроавтобус — «бусик».

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина ТЦК розыск
