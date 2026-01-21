 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Новый министр обороны Украины раскрыл детали реформы ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Федоров заявил, что хочет убрать из министерства людей, которые не демонстрируют «измеримых результатов». Он счел важным «все рассчитывать» и назвал это «математикой войны»
Михаил Федоров
Михаил Федоров (Фото: zedigital / Telegram)

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал начать масштабную реформу армии с опорой на разбор данных с поля боя, передает Reuters.

Федоров заявил, что начнет с реорганизации управления министерством. Он хочет убрать из системы военного ведомства людей, которые не демонстрируют «измеримых результатов».

«Нам необходимо видеть полную картину, чтобы упростить и ускорить процесс принятия управленческих решений», — сказал он.

По словам Федорова, ведомство вскоре запустит систему управления полетами беспилотников, которая позволит расширить объем данных о работе и эффективности экипажей.

«Очень важно, что мы начали все систематически рассчитывать», — сказал он, заявив о важности «математики войны».

Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать»
Политика
Фото:Reuters


Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову занять должность министра обороны страны 2 января. Зеленский объяснил переход Федорова из Министерства цифровизации на новый пост «решением изменить Министерство обороны Украины».

После начала военной операции России на Украине Михаил Федоров на посту главы Министерства цифровой трансформации начал совместную с украинским Генштабом программу «Армия дронов», которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

В мае 2023 года Федоров заявлял, что на финансирование проекта «Армия дронов» удалось собрать $325 млн из разных стран мира. К тому времени в рамках программы было организованы более 20 школ для операторов БПЛА, в которых, по его словам, обучение прошли около 10 тыс. человек.

Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что в 2025 году Украина намерена поставить в войска 15 тыс. наземных роботов различного назначения.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Украина ВСУ Военная операция на Украине
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
