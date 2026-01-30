 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Забайкалье возбудили дело после высадки подростка на мороз из поезда

В Забайкалье проводница высадила подростка из поезда на мороз

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после того, как проводница высадила подростка из поезда на 40-градусный мороз. Он остался на улице в 150 км от дома. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

26 января проводница забыла предупредить подростка о том, что пора выходить. После этого она насильно высадила несовершеннолетнего из поезда Владивосток — Москва на станции Карымская, тогда как он должен был выйти на станции Шилка. Расстояние между станциями составляет 151 км.

Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Об этом мать подростка рассказала на приеме в Могочинской транспортной прокуратуре. Она сообщила, что проводница не спросила, есть ли у мальчика деньги и знает ли он дорогу до вокзала. «Прошу принять меры к проводнику поезда номер один», — сказала мать ребенка.

30 января Забайкальский следственный отдел возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

В январе 2024 года проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выкинула из вагона кота Твикса. Эта история получила широкую огласку в социальных сетях, после чего волонтеры начали искать пропавшего кота. Спустя несколько дней его нашли мертвым у железной дороги. Проводницу отстранили от работы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
уголовное дело Забайкалье морозы поезд
Материалы по теме
Посольство сообщило о гибели россиянки при столкновении поездов в Испании
Общество
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании
Спорт
Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции Общество, 13:49
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10