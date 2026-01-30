В Забайкалье возбудили дело после высадки подростка на мороз из поезда

В Забайкалье проводница высадила подростка из поезда на мороз

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после того, как проводница высадила подростка из поезда на 40-градусный мороз. Он остался на улице в 150 км от дома. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

26 января проводница забыла предупредить подростка о том, что пора выходить. После этого она насильно высадила несовершеннолетнего из поезда Владивосток — Москва на станции Карымская, тогда как он должен был выйти на станции Шилка. Расстояние между станциями составляет 151 км.

Об этом мать подростка рассказала на приеме в Могочинской транспортной прокуратуре. Она сообщила, что проводница не спросила, есть ли у мальчика деньги и знает ли он дорогу до вокзала. «Прошу принять меры к проводнику поезда номер один», — сказала мать ребенка.

30 января Забайкальский следственный отдел возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

В январе 2024 года проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выкинула из вагона кота Твикса. Эта история получила широкую огласку в социальных сетях, после чего волонтеры начали искать пропавшего кота. Спустя несколько дней его нашли мертвым у железной дороги. Проводницу отстранили от работы.