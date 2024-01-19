Полиция отказалась наказывать проводника, которая выбросила кота на мороз

Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Полиция отказалась возбуждать дело против проводника поезда, которая выбросила кота на мороз. Об этом сообщает Кировский линейный отдел МВД на транспорте.

Проводник выпустила кота из поезда Екатеринбург — Санкт Петербург 11 января. Она обнаружила, что по вагону ходит кот без хозяев, и выпустила его на улицу, решив, что он забежал случайно. После проверки органами дознания было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК (самоуправство). По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

По их словам, заявитель к ним обратился с просьбой найти пропавшего кота по кличке Твикс. Было установлено, что везли питомца по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. По пути следования питомец сам выбрался из специальной переноски. Сотрудница поезда рассказала, что к ней обратились пассажиры с информацией о том, что по вагону гуляет кот. Опросив всех присутствующих, она решила, что он забежал во время одной из стоянок, и выкинула его из поезда.

РБК направил запрос в пресс-службу ОАО «РЖД».