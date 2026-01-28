Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Следователи центрального аппарата СК заинтересовались случаем, когда проводник поезда Владивосток — Москва высадил подростка, который пропустил свою станцию, в 150 км от дома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило об этом случае.

«В ходе мониторинга СМИ выявлен сюжет, в котором сообщается о том, что проводник пассажирского поезда, следовавшего сообщением Владивосток — Москва, высадил несовершеннолетнего при плохих погодных условиях из поезда на станции Карымская Забайкальской железной дороги. Ранее он пропустил свою станцию Шилка. От станции Карымская до станции Шилка 151 км», — говорится в сообщении.

На личном приеме в Могочинской транспортной прокуратуре мать пострадавшего ребенка рассказала, что проводница высадила ее сына из поезда на мороз. По ее словам, сотрудница не поинтересовалась у ребенка, есть ли у него деньги на билет и знает ли он дорогу до вокзала. «Прошу принять меры к проводнику поезда номер один», — сказала мать ребенка.

По данному факту была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В январе 2024 года проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выкинула из вагона кота Твикса. После огласки в социальных сетях, волонтеры начали искать пропавшего кота. Однако спустя несколько дней животное нашли мертвым у железной дороги. Женщину временно отстранили от работы.