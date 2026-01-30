 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Медведев заявил, что ООН боится остаться без работы из-за «Совета мира»

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

ООН выборочно применяет принцип самоопределения, поскольку опасается остаться без работы из-за «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским «Советом мира», что боятся остаться без работы», — написал Медведев в своем телеграм-канале и задался вопросом, зачем в ином случае ООН избирательно подходить к вопросам международного права.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о применимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу по аналогии с Гренландией, заявил, что в этих случаях он неприменим, поскольку не отвечает ряду требований.

«Самоопределение народов имеет ряд обязательных условий. <...> И после очень тщательного изучения нашим управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.

В столице Гренландии граждане сорвали попытку поднять флаг США
Общество
Фото:Marko Djurica / Reuters

«Совет мира», о котором Трамп объявил 16 января, будет координировать восстановление сектора Газа и содействовать доставке туда гуманитарной помощи. Как пишет The New York Times со ссылкой на копию проекта резолюции, сам американский президент будет обладать широкими полномочиями — назначать должностных лиц для управления сектором Газа, распределять обязанности между ними, утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.

В Белом доме неофициально не исключали, что Совет может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

В январе Трамп заявил о претензиях на Гренландию, объяснив их необходимостью усиления контроля США на фоне возросшего присутствия России и Китая в регионе вокруг Гренландии. Однако, как рассказали Financial Times дипломаты, посещавшие совещания НАТО, эти утверждения не соответствуют действительности.

22 января Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Предполагается, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Также будут распределены права на добычу ископаемых на острове.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Дональд Трамп Антониу Гуттериш ООН США Совет мира
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Антониу Гутерриш фото
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
