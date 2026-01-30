Медведев заявил, что ООН боится остаться без работы из-за «Совета мира»

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

ООН выборочно применяет принцип самоопределения, поскольку опасается остаться без работы из-за «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским «Советом мира», что боятся остаться без работы», — написал Медведев в своем телеграм-канале и задался вопросом, зачем в ином случае ООН избирательно подходить к вопросам международного права.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о применимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу по аналогии с Гренландией, заявил, что в этих случаях он неприменим, поскольку не отвечает ряду требований.

«Самоопределение народов имеет ряд обязательных условий. <...> И после очень тщательного изучения нашим управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.

«Совет мира», о котором Трамп объявил 16 января, будет координировать восстановление сектора Газа и содействовать доставке туда гуманитарной помощи. Как пишет The New York Times со ссылкой на копию проекта резолюции, сам американский президент будет обладать широкими полномочиями — назначать должностных лиц для управления сектором Газа, распределять обязанности между ними, утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.

В Белом доме неофициально не исключали, что Совет может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

В январе Трамп заявил о претензиях на Гренландию, объяснив их необходимостью усиления контроля США на фоне возросшего присутствия России и Китая в регионе вокруг Гренландии. Однако, как рассказали Financial Times дипломаты, посещавшие совещания НАТО, эти утверждения не соответствуют действительности.

22 января Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Предполагается, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Также будут распределены права на добычу ископаемых на острове.