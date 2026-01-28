NYT узнала детали резолюции «Совета мира» Трампа

Резолюция «Совета мира», которую Трамп пока не подписал, предполагает, что он как председатель организации получит широкие полномочия, пишет NYT. Трамп сможет назначать должностных лиц, утверждать резолюции и выбрать преемника

Президент США Дональд Трамп как председатель «Совета мира» будет обладать широкими полномочиями, в частности, назначать высоких должностных лиц для управления сектором Газа, распределять обязанности между ними, утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях, также сможет назначить своего преемника, сообщает The New York Times со ссылкой на копию проекта резолюции.

Документ датирован 22 января, но до сих пор не подписан Трампом, что означало бы его вступление в силу, рассказали NYT три чиновника, проинформированные о резолюции и проверившие подлинность копии в распоряжении газеты. Неясно, является ли этот документ окончательной версией резолюции, отмечает издание. Его собеседники заявили, что документ находится на стадии обсуждения.

Среди должностных лиц, которых сможет назначать Трамп, — «верховный представитель» в секторе Газа, которому поручат осуществлять надзор за палестинским органом, управляющим территорией, и командующий международными силами по стабилизации, призванными содействовать обеспечению безопасности. Верховным представителем по Газе назван болгарский дипломат Николай Младенов.

Как пишет NYT, документ похож на резолюцию Совета Безопасности ООН и, по-видимому, является попыткой «Совета мира» официально оформить некоторые из планов по сектору Газа.

Согласно этому проекту, в исполнительный совет, кроме уже объявленных 16 января людей, войдут также глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и юрист по недвижимости Мартин Эдельман, которого Bloomberg называл другом Трампа и ключевой фигурой в сделках его администрации с ОАЭ.

Согласно проекту резолюции, «Совет мира» будет координировать восстановление сектора Газа и содействовать доставке туда гуманитарной помощи. Также документ предусматривает, что люди и организации, «имеющие доказанную историю сотрудничества, инфильтрации или влияния» на ХАМАС, не будут участвовать в управлении эксклавом или его восстановлении.

В проекте резолюции также подробно описывается роль Николая Младенова, бывшего посланника ООН в ближневосточном мирном процессе, который был назначен Белым домом первым высоким представителем по Газе. Согласно резолюции, Младенов будет контролировать Национальный комитет по управлению Газой, орган палестинских технократов, назначенный для управления территорией и надзора за полицейскими силами, а также руководить всей его «повседневной деятельностью».

Бывший генконсул США в Иерусалиме Майкл Ратни заявил NYT, что документ «ясно дает понять, что Соединенные Штаты несут ответственность за Газу, а все другие страны и организации играют вспомогательную роль».

Трамп объявил о формировании «Совета мира» 16 января. Изначально этот орган должен был фокусироваться на восстановлении сектора Газа, однако оказался международной организацией, чьи полномочия могут распространяться и на другие зоны конфликтов. США пригласили в «Совет мира» ряд стран. Пока не все ответили на приглашение, некоторые государства отказались. Членство в «Совете мира» ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным. Получившая приглашение Россия обсуждает с США возможность уплатить взнос за счет замороженных в Штатах активов.