Путин поддержал возвращение компаний, которые выгодны для России
Россия должна поддержать возвращение тех иностранных компаний, возврат которых выгоден для российского рынка, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.
«Нам нужно будет все-таки принять решение в целом о возвращении тех иностранных компаний, которые хотят вернуться на наш рынок. Мы должны поддержать все, что нам выгодно», — сказал он.
Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в феврале.
В мае Путин сказал, что, если возвращение компаний невыгодно, надо найти «1000 причин» отказать. Президент также уверен, что своим уходом с рынка иностранный бизнес подставил российских партнеров, но те не растерялись, а наоборот, проявили «присущую им деловую хватку».
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