Путин поддержал возвращение компаний, которые выгодны для России

Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия должна поддержать возвращение тех иностранных компаний, возврат которых выгоден для российского рынка, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.

«Нам нужно будет все-таки принять решение в целом о возвращении тех иностранных компаний, которые хотят вернуться на наш рынок. Мы должны поддержать все, что нам выгодно», — сказал он.

Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в феврале.

В мае Путин сказал, что, если возвращение компаний невыгодно, надо найти «1000 причин» отказать. Президент также уверен, что своим уходом с рынка иностранный бизнес подставил российских партнеров, но те не растерялись, а наоборот, проявили «присущую им деловую хватку».