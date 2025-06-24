Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний

Правительство должно до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса о порядке согласования сделок, при которых лица из недружественных стран получат в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Соответствующее распоряжение глава государства отдал по итогам встречи с членами «Деловой России».

«Правительству <...> рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории [России], право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности», — сказано в тексте поручения.

Правительство должно отчитаться перед главой государства об исполнении поручения к 1 июля.

Путин ранее говорил, что иностранные компании прежде имели огромные преференции, в том числе и на российском рынке. В пример он приводил полки в магазинах: по его словам, российским производителям до ухода иностранных фирм было сложно претендовать на места, с которых товар раскупается. «На рынок зашел, застолбил все, потом не выгнать, хоть что угодно делать, не пробиться никак», — пояснял он. Сейчас, по словам президента, российские компании успешно перехватили ниши у ушедших зарубежных, и, если это невыгодно России, надо находить «тысячу причин», чтобы отказать в возвращении.

Против возвращения зарубежных компаний выступили некоторые российские предприниматели и госкорпорации. К западным компаниям по разработке программного обеспечения, которые ушли из России, «доверия никакого нет», и пускать их обратно в страну не стоит, считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Альтернативную точку зрения высказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Нам душить особо некого. <…> Я считаю, что бизнес не хотел уходить из России, это было очевидно. У меня были встречи за три года с компаниями, с которыми мы работали, — они все одно говорили: «Мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление», — говорил он. По мнению Костина, иностранный бизнес не вернется в Россию до тех пор, пока не изменится политика западных стран.

Премьер Михаил Мишустин сказал, что компании будут возвращаться в Россию на определенных условиях, которые будут зависеть и от того, как именно они покидали российский рынок. Вернуться прежде всего смогут компании, которые продолжали деятельность через свои «дочки», а также ушедшие «под давлением правительств», отмечал он.