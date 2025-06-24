 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний

Путин поручил кабмину изучить предложения бизнеса о возврате зарубежных компаний
Сюжет
Война санкций
Правительство должно до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса о порядке согласования сделок, при которых лица из недружественных стран получат в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Соответствующее распоряжение глава государства отдал по итогам встречи с членами «Деловой России».

«Правительству <...> рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории [России], право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности», — сказано в тексте поручения.

Правительство должно отчитаться перед главой государства об исполнении поручения к 1 июля.

«Надо себе давать надышаться». Бизнес — о возвращении западных компаний
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Путин ранее говорил, что иностранные компании прежде имели огромные преференции, в том числе и на российском рынке. В пример он приводил полки в магазинах: по его словам, российским производителям до ухода иностранных фирм было сложно претендовать на места, с которых товар раскупается. «На рынок зашел, застолбил все, потом не выгнать, хоть что угодно делать, не пробиться никак», — пояснял он. Сейчас, по словам президента, российские компании успешно перехватили ниши у ушедших зарубежных, и, если это невыгодно России, надо находить «тысячу причин», чтобы отказать в возвращении.

Против возвращения зарубежных компаний выступили некоторые российские предприниматели и госкорпорации. К западным компаниям по разработке программного обеспечения, которые ушли из России, «доверия никакого нет», и пускать их обратно в страну не стоит, считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Альтернативную точку зрения высказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Нам душить особо некого. <…> Я считаю, что бизнес не хотел уходить из России, это было очевидно. У меня были встречи за три года с компаниями, с которыми мы работали, — они все одно говорили: «Мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление», — говорил он. По мнению Костина, иностранный бизнес не вернется в Россию до тех пор, пока не изменится политика западных стран.

Премьер Михаил Мишустин сказал, что компании будут возвращаться в Россию на определенных условиях, которые будут зависеть и от того, как именно они покидали российский рынок. Вернуться прежде всего смогут компании, которые продолжали деятельность через свои «дочки», а также ушедшие «под давлением правительств», отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин возвращение в Россию российский рынок распоряжение иностранные компании
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поддержал возвращение компаний, которые выгодны для России
Политика
Глава «Ростелекома» выступил против возвращения ушедших западных компаний
Технологии и медиа
Мантуров оценил шансы возвращения Renault после поставок техники Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 19:09
ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Политика, 22:13
«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции Спорт, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний Бизнес, 22:05
Путин поручил разработать налоговые льготы для инвесторов при IPO и SPO Инвестиции, 22:03
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор Политика, 22:02
Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена Политика, 21:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Призеры чемпионата России в танцах на льду перешли в группу Жулина Спорт, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за 3,5 часа Политика, 21:29
В ЕС предупредили о «тяжелой и дорогостоящей битве» за оружие для Украины Политика, 21:17
ТАСС сообщил о задержании в Сумском приграничье солдат ВСУ в гражданском Политика, 21:13
Футболиста «Челси» дисквалифицировали на два матча клубного ЧМ Спорт, 21:12
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52