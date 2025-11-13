Amazon, Nokia, Victoria's Secret лишились своих торговых знаков в России

Заявители в России подают иски к ушедшим из страны компаниям с требованием аннулировать товарные знаки, не использовавшиеся более трех лет. Части своих знаков лишились Amazon, Nokia, Victoria's Secret

С начала 2024 года более 300 иностранных компаний столкнулись с угрозой потерять права на товарные знаки в России, в том числе Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

После начала полномасштабного конфликта на Украине более тысячи компаний прекратили или сократили свою деятельность в России. Большинство продолжали продлевать регистрацию товарных знаков в надежде в будущем вернуться на один из крупнейших мировых потребительских рынков, но теперь это становится сложнее, пишет агентство.

Согласно ст. 1491 Гражданского кодекса, срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет. При этом ст. 1486 ГК позволяет прекратить правовую охрану товарного знака, если правообладатель не использует его три года подряд.

Ряд компаний уже лишились прав на некоторые из своих товарных знаков в России после соответствующих обращений заявителей. В частности, гонконгская Multigoods Production Ltd., которая производит электронику под брендами Supra и Orion, подала более 20 исков к иностранным компаниям в Суд по интеллектуальным правам. Часть ее заявлений удовлетворили, в том числе в отношении Amazon, Nokia, Victoria's Secret.

Права на бренды оспаривают и российские предприниматели. Например, сейчас рассматривается иск московской сети магазинов оптики «Айкрафт» к Luxottica Group, правообладателю бренда Ray-Ban. Ресторатор Антон Пинский, выкупивший летом 2022 года вместе с Тимуром Юнусовым (Тимати) все активы Starbucks в России, требовал досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков компании, но в этом мае суд отказал.

Bloomberg со ссылкой на данные Роспатента пишет, что в 2024 году было зарегистрировано 15 534 заявки от иностранных компаний на продление срока действия регистрации товарных знаков — это максимум за последние пять лет. Большинство заявок было одобрено, но были и исключения: в сентябре отказ получила Renault SA. Представитель французского автопроизводителя сообщил агентству, что компания пока не рассматривает возвращение в Россию, а заявка на продление регистрации — «защитная мера».

Представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского Сообщества (ECTA) Бартош Ферт заявил Bloomberg, что рост числа подобных решений вызывает беспокойство, но европейские власти мало что могут сделать в этой ситуации и могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта.

В Роспатенте сообщили агентству, что ведомство «в равной степени защищает интеллектуальную собственность как российских, так и иностранных компаний и выполняет все свои международные обязательства».