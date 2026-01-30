В РСТ рассказали о полетах из России в Венесуэлу
Минэкономразвития не отменяло официальную рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу, в связи с чем не идет речи о возобновлении регулярного пассажиропотока, сообщили РБК в пресс-службе российского союза туроператоров (РСТ)
«Как только Министерство экономического развития совместно с МИД официально снимут соответствующую рекомендацию, можно будет рассматривать возможность возобновления регулярного туристического потока между Россией и Венесуэлой», — говорится в сообщении.
Как указали в РСТ, сейчас российские туроператоры надеются, что изменения рекомендаций произойдут в ближайшее время.
3 января США нанесли удар по Венесуэле, через несколько часов президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли на самолете в США — там против них выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Президент Дональд Трамп назвал случившееся «чрезвычайной военной операцией». В США Мадуро и его супруга предстали перед судом.
5 января Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от поездок в Венесуэлу в связи с «вооруженной агрессией США» и «угрозами повторных атак», посольство России в Каракасе выступило с аналогичным призывом.
Накануне Трамп заявил, что США «в скором времени» собираются открыть воздушное пространство над Венесуэлой.
«РИА Новости» со ссылкой на российский Минтранс сообщило, что отечественные авиакомпании прекратили рейсы в Венесуэлу — еще в декабре. Причина — отсутствие спроса.
