В РСТ рассказали о полетах из России в Венесуэлу

Фото: Carlos Becerra / Getty Images

Минэкономразвития не отменяло официальную рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу, в связи с чем не идет речи о возобновлении регулярного пассажиропотока, сообщили РБК в пресс-службе российского союза туроператоров (РСТ)

«Как только Министерство экономического развития совместно с МИД официально снимут соответствующую рекомендацию, можно будет рассматривать возможность возобновления регулярного туристического потока между Россией и Венесуэлой», — говорится в сообщении.

Как указали в РСТ, сейчас российские туроператоры надеются, что изменения рекомендаций произойдут в ближайшее время.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, через несколько часов президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли на самолете в США — там против них выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Президент Дональд Трамп назвал случившееся «чрезвычайной военной операцией». В США Мадуро и его супруга предстали перед судом.

5 января Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от поездок в Венесуэлу в связи с «вооруженной агрессией США» и «угрозами повторных атак», посольство России в Каракасе выступило с аналогичным призывом.

Накануне Трамп заявил, что США «в скором времени» собираются открыть воздушное пространство над Венесуэлой.

«РИА Новости» со ссылкой на российский Минтранс сообщило, что отечественные авиакомпании прекратили рейсы в Венесуэлу — еще в декабре. Причина — отсутствие спроса.