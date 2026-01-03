 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией»

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
США будут «управлять» Венесуэлой и контролировать ее до тех пор, пока не будет обеспечен «четкий и безопасный переходный период», сообщил Трамп. Штаты в ходе вторжения 3 января ударили по Каракасу и захватили президента Мадуро
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

США провели в Венесуэле «чрезвычайную военную операцию», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя удары по республике, а также захват президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом он сказал на пресс-конференции в резиденции в «Мар-а-Лаго» во Флориде.

«Вчера поздно вечером и сегодня рано утром по моему указанию Вооруженные силы США провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы. Военная мощь — воздушная, наземная и морская — была использована для проведения впечатляющего наступления, и это было такое нападение, какого люди не видели со времен Второй мировой войны», — сказал он.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Венесуэльские военные были быстро разгромлены, заявил американский лидер. «Ни один американский военнослужащий не погиб», — отметил он. Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными».

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Глава МИД республики Иван Гиль заявил, что Мадуро остается президентом, и потребовал от Вашингтона его возвращения. Москва также осудила действия Штатов и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Трамп объясняет операцию тем, что, по его словам, власти Венесуэлы сотрудничают с преступными группировками, которые занимаются наркоторговлей. Он еще в прошлом году допускал наземную операцию в республике, в последние недели в Карибском море Штаты наносили удары по судам, которые, предположительно, перевозили наркотики.  

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро пресс-конференция
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Чем известна лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо 20:12
Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы Политика, 20:07
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 19:55
Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой Политика, 19:47
Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией» Политика, 19:45
Чем известен Николас Мадуро: главные факты из биографии 19:44
Пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле. Трансляция Политика, 19:39
NYT назвала возможного преемника Мадуро на посту президента Венесуэлы Политика, 19:30
Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания Политика, 19:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро. Эфир телеканала РБК Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
NYT рассказала об агенте ЦРУ в правительстве Венесуэлы Политика, 18:59
МИД Франции осудил военную операцию США в Венесуэле Политика, 18:44