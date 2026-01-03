Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией»
США провели в Венесуэле «чрезвычайную военную операцию», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя удары по республике, а также захват президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом он сказал на пресс-конференции в резиденции в «Мар-а-Лаго» во Флориде.
«Вчера поздно вечером и сегодня рано утром по моему указанию Вооруженные силы США провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы. Военная мощь — воздушная, наземная и морская — была использована для проведения впечатляющего наступления, и это было такое нападение, какого люди не видели со времен Второй мировой войны», — сказал он.
Венесуэльские военные были быстро разгромлены, заявил американский лидер. «Ни один американский военнослужащий не погиб», — отметил он. Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными».
Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Глава МИД республики Иван Гиль заявил, что Мадуро остается президентом, и потребовал от Вашингтона его возвращения. Москва также осудила действия Штатов и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».
Трамп объясняет операцию тем, что, по его словам, власти Венесуэлы сотрудничают с преступными группировками, которые занимаются наркоторговлей. Он еще в прошлом году допускал наземную операцию в республике, в последние недели в Карибском море Штаты наносили удары по судам, которые, предположительно, перевозили наркотики.
