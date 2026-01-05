 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро
0

МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Посольство России в Каракасе призвало россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу в связи с «вооруженной агрессией США», сообщил департамент ситуационно-кризисного центра российского МИДа.

«В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости», — говорится в сообщении.

«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

3 января США нанесли удар по Венесуэле, президент Николас Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в стране. Через несколько часов Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «чрезвычайной военной операцией» и счел ее «успешной», при этом десятки человек организовали протест у Белого дома. В Каракасе считают, что цель нападения — захват стратегических ресурсов Венесуэлы.

Против Мадуро и Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что сегодня супруги предстанут перед судом.

МИД России осудил нападение США на Венесуэлу. Сведений о пострадавших в результате американских ударов россиянах не поступало.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Венесуэла Россия Николас Мадуро поездки
