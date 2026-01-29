Трамп объявил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой

Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС

США собираются открыть воздушное пространство над Венесуэлой, сообщил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Я только что разговаривал с президентом Венесуэлы (временная глава государства Делси Родригес. — РБК) и сообщил ей, что мы собираемся открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой», — сказал он.

Глава государства заявил, что в скором времени американцы смогут посетить страну и чувствовать себя в безопасности.

Трамп закрыл воздушное пространство над страной в ноябре 2025 года.

