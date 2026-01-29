Yle узнал о поездках финнов на работу в Россию на фоне закрытой границы

Жители Финляндии продолжают ездить на работу в Россию несмотря на закрытую границу, сообщает Yle.

По данным издания, сотрудники финских компаний регулярно выезжают на арендованную территорию Сайменского канала для обслуживания инфраструктуры, расположенной на российской стороне.

Сайменский судоходный канал протяженностью 43 км был арендован Финляндией у СССР в 1962 году, а в 2010 году договор продлили еще на 50 лет. На арендованной территории действует российское законодательство, при этом инфраструктура находится в собственности Финляндии.

Согласно финско-российскому соглашению, Финляндия отвечает за содержание арендованного участка канала протяженностью около 25 км, находящегося примерно в 29 км от границы. Работы включают уборку снега, контроль состояния дорог, оборудования и регулирование уровня воды. Зимой выезды осуществляются несколько раз в неделю, летом — несколько раз в месяц.

Субподрядчик финской компании YIT Road Oy Топи Карппанен рассказал, что пересекает границу для выполнения работ в одиночку. «Пересек границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию», — сказал он.

Руководитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен отметил, что Финляндия продолжает выполнять свои обязательства, несмотря на закрытие границы. «Важно помнить, что все сооружения и оборудование канала принадлежат государству Финляндия. За своей собственностью нужно следить при любых обстоятельствах», — подчеркнул он.

Финляндия закрыла все пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года, объяснив решение ростом числа просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки, прибывавших без необходимых документов. Финские пограничные службы заявили, что поток мигрантов связан с действиями российской стороны, которая, по их данным, пропускала людей к границе без шенгенских виз.

В России эти обвинения отвергли, указав, что не имеют возможности ограничивать проезд граждан третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркнули, что погранпунктами пользуются только лица с законными основаниями, а российские пограничники действуют в строгом соответствии со служебными инструкциями.