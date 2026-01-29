Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой

Глава ГРУ Костюков о переговорах с Украиной без США: а когда было легко?

Игорь Костюков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США. Он возглавлял российскую делегацию на предыдущих переговорах, прошедших в Абу-Даби.

«А когда было легко?» — ответил он журналистам на вопрос о том, сложно ли будет вести переговоры с Украиной без участия США (цитата по ТАСС). При этом российская делегация признала полную готовность к новой встрече. «Всегда готовы» — сказал Костюков журналистам.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США при участии представителей ОАЭ. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме». Все три стороны назвали переговоры конструктивными. На встрече в ОАЭ делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в том же месте, где и ранее. Эта дата — ориентировочная, точная выяснится в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва считает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. По мнению Кремля, открытый переговорный процесс вреден, поскольку он связан с очень сложной и «чувствительной» темой.

Минувшие переговоры прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи он сообщил, что проблемных вопросов «очень много», а Киев не готов отказываться от претензий на территории.

В Кремле также отметили, что территориальный вопрос является принципиальным для Москвы. Однако Песков уточнял, что процесс переговоров сам по себе является прогрессом. Работа над ними будет продолжаться.