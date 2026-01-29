Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой
Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США. Он возглавлял российскую делегацию на предыдущих переговорах, прошедших в Абу-Даби.
«А когда было легко?» — ответил он журналистам на вопрос о том, сложно ли будет вести переговоры с Украиной без участия США (цитата по ТАСС). При этом российская делегация признала полную готовность к новой встрече. «Всегда готовы» — сказал Костюков журналистам.
23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США при участии представителей ОАЭ. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме». Все три стороны назвали переговоры конструктивными.
На встрече в ОАЭ делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в том же месте, где и ранее. Эта дата — ориентировочная, точная выяснится в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва считает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. По мнению Кремля, открытый переговорный процесс вреден, поскольку он связан с очень сложной и «чувствительной» темой.
Минувшие переговоры прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи он сообщил, что проблемных вопросов «очень много», а Киев не готов отказываться от претензий на территории.
В Кремле также отметили, что территориальный вопрос является принципиальным для Москвы. Однако Песков уточнял, что процесс переговоров сам по себе является прогрессом. Работа над ними будет продолжаться.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля