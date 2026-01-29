Костюков словами «А когда было легко?» описал ожидания от Абу-Даби
Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, шуткой ответил на вопрос, могут ли переговоры в Абу-Даби осложниться из-за отсутствия представителей США, сообщает «РИА Новости». Ранее он возглавлял российскую переговорную группу на трехсторонних консультациях России, Украины и США в Абу-Даби,
«А когда было легко?» — сказал он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в ближайших переговорах по Украине.
«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — сказал тогда Рубио.
Переговоры в ОАЭ прошли 23–24 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что эта встреча стала лишь стартом работы. Он тем не менее отметил, что саммит в Абу-Даби, начавшийся на экспертном уровне, был очень сложным. «Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», — подчеркнул он.
Российскую делегацию, помимо Костюкова, также представляли и другие сотрудники Минобороны. Костюков ранее входил в состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле в мае прошлого года.
Следующий раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля. В Кремле сообщили, что продолжение диалога запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата пока не названа. Песков отметил, что ожидать дружественной атмосферы на таких встречах не приходится, и подчеркнул, что сторонам предстоит «очень серьезная работа».
