Костюков словами «А когда было легко?» описал ожидания от Абу-Даби

Игорь Костюков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, шуткой ответил на вопрос, могут ли переговоры в Абу-Даби осложниться из-за отсутствия представителей США, сообщает «РИА Новости». Ранее он возглавлял российскую переговорную группу на трехсторонних консультациях России, Украины и США в Абу-Даби,

«А когда было легко?» — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в ближайших переговорах по Украине.

«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — сказал тогда Рубио.

Переговоры в ОАЭ прошли 23–24 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что эта встреча стала лишь стартом работы. Он тем не менее отметил, что саммит в Абу-Даби, начавшийся на экспертном уровне , был очень сложным. «Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», — подчеркнул он.

Российскую делегацию, помимо Костюкова, также представляли и другие сотрудники Минобороны. Костюков ранее входил в состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле в мае прошлого года.

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля. В Кремле сообщили, что продолжение диалога запланировано на следующую неделю, однако конкретная дата пока не названа. Песков отметил, что ожидать дружественной атмосферы на таких встречах не приходится, и подчеркнул, что сторонам предстоит «очень серьезная работа».