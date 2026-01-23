 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика

В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались переговоры между Россией, Украиной и США. Стороны обсудят мирное урегулирование конфликта. Сколько будет участников и в который раз переговорщики от Москвы и Киева встретятся лично — в инфографике РБК

23 января в Абу-Даби начались мирные переговоры России и Украины при посредничестве США. Это первая встреча конфликтующих сторон за полгода — в прошлый раз их представители встретились 23 июля 2025 года в Стамбуле.

В нынешних переговорах будут участвовать более 16 человек. Со стороны США будут присутствовать спецпосланник президента  Стив Уиткофф , зять президента  Джаред Кушнер , комиссар Федеральной службы по закупкам Джош  Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Со стороны Украины — десять человек:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • его первый заместитель Евгений Острянский;
  • глава офиса президента Кирилл Буданов;
  • его первый заместитель Сергей Кислица;
  • руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • советник главы офиса президента Александр Бевз;
  • глава ГУР Минобороны Олег Иващенко;
  • его заместитель Вадим Скибицкий;
  • первый замглавы СБУ Александр Поклад.

Состав российской делегации не разглашается, известно, что в него вошли по крайней мере два человека: спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, а также неназванные представители Минобороны.

Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая
Переговоры мирные переговоры Абу-Даби ОАЭ Россия Украина
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Джош Грюнбаум фото
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
США раскрыли состав делегации на переговорах с Россией и Украиной
Политика
Кремль ответил на данные о начале переговоров России, Украины и США
Политика
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
«Зенит» объявил об уходе лучшего бомбардира РПЛ-2024 в бразильский клуб Спорт, 20:16
В Европе заявили, что «еще не конец» проблем с США Политика, 20:16
Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 20:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 20:05
Изъятые активы владельца «Кириешек» перешли в управление РСХБ Бизнес, 20:05
Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Бакинский метрополитен снизит зависимость от российских поездов Бизнес, 20:00
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан Политика, 19:50
«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ Спорт, 19:49
Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине Политика, 19:46
Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика Политика, 19:46
СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы Общество, 19:43
Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны Спорт, 19:35