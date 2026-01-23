Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика

В Абу-Даби начались переговоры между Россией, Украиной и США. Стороны обсудят мирное урегулирование конфликта. Сколько будет участников и в который раз переговорщики от Москвы и Киева встретятся лично — в инфографике РБК

23 января в Абу-Даби начались мирные переговоры России и Украины при посредничестве США. Это первая встреча конфликтующих сторон за полгода — в прошлый раз их представители встретились 23 июля 2025 года в Стамбуле.

В нынешних переговорах будут участвовать более 16 человек. Со стороны США будут присутствовать спецпосланник президента Стив Уиткофф , зять президента Джаред Кушнер , комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Со стороны Украины — десять человек:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

его первый заместитель Евгений Острянский;

глава офиса президента Кирилл Буданов;

его первый заместитель Сергей Кислица;

руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

советник главы офиса президента Александр Бевз;

глава ГУР Минобороны Олег Иващенко;

его заместитель Вадим Скибицкий;

первый замглавы СБУ Александр Поклад.

Состав российской делегации не разглашается, известно, что в него вошли по крайней мере два человека: спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, а также неназванные представители Минобороны.