Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика
23 января в Абу-Даби начались мирные переговоры России и Украины при посредничестве США. Это первая встреча конфликтующих сторон за полгода — в прошлый раз их представители встретились 23 июля 2025 года в Стамбуле.
В нынешних переговорах будут участвовать более 16 человек. Со стороны США будут присутствовать спецпосланник президента Стив Уиткофф , зять президента Джаред Кушнер , комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Со стороны Украины — десять человек:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- его первый заместитель Евгений Острянский;
- глава офиса президента Кирилл Буданов;
- его первый заместитель Сергей Кислица;
- руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- советник главы офиса президента Александр Бевз;
- глава ГУР Минобороны Олег Иващенко;
- его заместитель Вадим Скибицкий;
- первый замглавы СБУ Александр Поклад.
Состав российской делегации не разглашается, известно, что в него вошли по крайней мере два человека: спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, а также неназванные представители Минобороны.
