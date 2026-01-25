 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина

Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от Путина и поблагодарил за организацию трехсторонних переговоров России, Украины и США. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество между Абу-Даби и Москвой
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщает эмиратское агентство WAM.

Дмитриев передал приветствие от президента Владимира Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины, которые состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби.

Они обсудили вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией и возможности укрепления двусторонних связей в различных областях, прежде всего в экономической, инвестиционной и сфере развития.

Как прошли переговоры по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

С 23 по 24 января в Абу-Даби состоялась встреча делегаций США, России и Украины. На переговоры не стали звать журналистов, локацию также было решено не раскрывать, действовал «максимально закрытый режим» встречи. ТАСС узнал, что встреча велась в резиденции Каср аш-Шати, которой «нет на карте».

Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую, отметило дипведомство.

В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В американскую делегацию входили спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

«РБК-Украина» рассказал, что переговоры велись двумя подгруппами, которые обсуждали соответственно военные и политические вопросы. Со ссылкой на источник издание писало, что по политическим вопросам прорыва не было, однако сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке.

Президент ОАЭ встретился с делегациями России, Украины и США перед началом переговоров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Егор Алимов
Кирилл Дмитриев ОАЭ Россия Владимир Путин Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ
Политика
«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ
Политика
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Сенатор Круз рассказал, как Трамп кричал из-за просьбы уйти в отставку Политика, 19:53
Британский министр предложил привязать зарплату депутатов к росту ВВП Политика, 19:38
«Спартак» в третий раз подряд проиграл чемпиону КХЛ Спорт, 19:33
Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом Политика, 19:27
Зеленский отказался уступать территории и потребовал компромиссов от США Политика, 19:16
Зеленский заявил о готовности проекта гарантий безопасности Украине Политика, 19:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина Политика, 18:59
«Спартак» обменял вратаря в «Трактор» Спорт, 18:56
Во Франции рассказали подробности об экипаже задержанного танкера Grinch Политика, 18:44
FT узнала, что проект Neom в Саудовской Аравии сократят Политика, 18:32
ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке Спорт, 18:20