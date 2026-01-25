Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина

Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от Путина и поблагодарил за организацию трехсторонних переговоров России, Украины и США. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество между Абу-Даби и Москвой

Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, сообщает эмиратское агентство WAM.

Дмитриев передал приветствие от президента Владимира Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины, которые состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби.

Они обсудили вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией и возможности укрепления двусторонних связей в различных областях, прежде всего в экономической, инвестиционной и сфере развития.

С 23 по 24 января в Абу-Даби состоялась встреча делегаций США, России и Украины. На переговоры не стали звать журналистов, локацию также было решено не раскрывать, действовал «максимально закрытый режим» встречи. ТАСС узнал, что встреча велась в резиденции Каср аш-Шати, которой «нет на карте».

Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую, отметило дипведомство.

В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В американскую делегацию входили спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

«РБК-Украина» рассказал, что переговоры велись двумя подгруппами, которые обсуждали соответственно военные и политические вопросы. Со ссылкой на источник издание писало, что по политическим вопросам прорыва не было, однако сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке.

Президент ОАЭ встретился с делегациями России, Украины и США перед началом переговоров.