Генсек СНГ сообщил о планах Молдавии остаться в ряде выгодных соглашений

Молдавия останется в соглашениях в рамках СНГ, которые ей выгодны. Об этом сообщил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев.

«В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были, они вот сейчас прозвучали», — отметил он (цитата по ТАСС).

19 января Кишинев запустил процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые определяют статус страны в организации и позволят Молдавии выйти из ее состава. Об этом сообщил глава МИДа Михай Попшой.

Министр отметил, что к середине февраля правительство завершит работу над документами, денонсирующими соглашения, и передаст право принять решение коллегам в парламенте. В число таких документов входят Устав СНГ, Соглашение о создании СНГ и приложения к ним. По словам Попшоя, Молдавия фактически не участвует в работе организации, а этот шаг завершит процесс выхода в юридическом поле.

В Кремле прокомментировали решение Молдавии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это было вполне ожидаемо и теперь можно лишь выразить сожаление. Он также отметил, что Кишинев продолжает курс на отрицание каких-либо отношений с Россией.

Поэтапное свертывание участия в структурах и соглашениях СНГ Молдавия начала в марте 2022 года, когда подала заявку на вступление в Евросоюз. В мае 2023-го президент Майя Санду заявила, что членство в содружестве не приносит выгоды гражданам страны. Тогда же Кишинев запустил процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В январе 2024 года власти республики сообщили о планах отказаться от участия в 119 из 282 действующих соглашений в рамках СНГ.