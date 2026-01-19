 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кишинев начал процесс выхода Молдавии из СНГ

Попшой: Кишинев начал процесс выхода Молдавии из СНГ
Молдавия начала процедуру денонсации Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения, заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой. Он отметил, что этот шаг завершит процесс выхода из Содружества
Михаил Попшой
Михаил Попшой (Фото: Future-Image / ZUMA / ТАСС)

Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые определяют ее статус в организации и позволят выйти из ее состава, заявил в эфире Radio Moldova вице-премьер и министр иностранных дел страны Михай Попшой.

«Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно, начался процесс утверждения, и к началу новой сессии парламента документы, денонсирующие эти соглашения, поступят к законодателям. Да, к середине февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять наши коллеги в парламенте», — цитирует его Newsmaker.

Речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и приложении к ним. Он отметил, что фактически Молдавия уже не участвует в работе организации, а нынешний шаг завершит процесс выхода в юридическом поле.

Для выхода из состава СНГ страна-член должна направить соответствующее  уведомление в Исполнительный комитет, прекращение сотрудничества произойдет спустя 12 месяцев. 

После подачи в марте 2022 года заявки на вступление в Евросоюз Молдавия начала поэтапно сворачивать участие в структурах и соглашениях СНГ. В мае 2023 года президент республики Майя Санду заявила, что членство в Содружестве не приносит выгоды гражданам страны, тогда же Кишинев запустил процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В январе 2024 года власти республики сообщили о планах отказаться от участия в 119 из 282 действующих соглашений в рамках СНГ.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявляла, что не видит альтернативы вступлению в ЕС.  Европейские лидеры — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск в августе выразили поддержку евроинтеграции Кишинева и предостерегли от возвращения Молдавии в сферу влияния России.

В 2024 году в Молдавии прошли референдум о евроинтеграции и президентские выборы. Санду переизбралась на второй срок с 55% голосов, на референдуме за вступление в ЕС проголосовали 50,35% граждан.

Москва считает вступление Молдавии в ЕС суверенным делом республики.

