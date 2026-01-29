 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дипломат рассказал о единственном канале связи между НАТО и Россией

Владислав Масленников
Владислав Масленников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

После того как в 2022 году НАТО оборвало все контакты с Москвой, у альянса остался один экстренный канал коммуникации с Россией, сообщил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников.

По словам дипломата, до этого, еще в 2014 году, НАТО по своей инициативе практически заморозило диалог с Россией. Вопреки возможностям Москвы обсуждать отдельные вопросы члены Североатлантического альянса «настойчиво сводили все к украинской проблематике».

«Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года, — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — сказал Масленников.

Генсек НАТО призвал Запад не быть наивным по отношению к России
Политика
Марк Рютте

В марте 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал США и ЕС восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Он, однако, отметил, что от этого стороны еще далеки.

Говоря о самом альянсе в ноябре того же года, Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Москвой. По его словам, «опасность, исходящая от России», не исчезнет с завершением украинского конфликта.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс нацелено на конфронтацию. В октябре 2025 года президент Владимир Путин заявил, что с Россией воюют все страны блока, но та успешно противостоит им.

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
