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Военная операция на Украине ,  
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Рютте призвал восстановить отношения с Россией после завершения конфликта

Рютте призвал восстановить отношения с Россией после урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО заявил о необходимости восстановить нормальные отношения с Россией после окончания конфликта на Украине, а пока — усилить давление для прогресса в переговорах
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Для США и ЕС было бы неплохо восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования на Украине, но пока до этого далеко, заявил в интервью Bloomberg генсек НАТО Марк Рютте.

«Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, — сказал он. — Но мы еще далеки от этого, мы должны продолжать оказывать на них (Москву. — РБК) давление».

Генсек НАТО считает, что давление на Россию позволит обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня на Украине. Он выразил уверенность в приверженности президента США Дональда Трампа Североатлантическому альянсу и похвалил его за «выход из тупика» в отношениях Москвы и Киева. Рютте также назвал наращивание расходов на оборону со стороны ЕС «поразительными» и «историческими».

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Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом представители США провели первые с начала военной операции переговоры с Россией. В частности, состоялся телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина. По итогам последних контактов США и Украины в Джидде Киев согласился на 30-дневное прекращении огня, если российская сторона поступит так же. Москва передала свою оценку этой идеи Вашингтону. Как отмечал Путин, к ней есть ряд вопросов, в том числе о продолжении поставок оружия, мобилизации и обучения украинских военнослужащих.

В Европе объявили о подготовке планов гарантий безопасности после завершения конфликта и перевооружения. В частности, лидеры ЕС рассматривают возможность отправки европейских миротворцев на Украину. Москва критикует любую помощь Киеву и называла неприемлемым присутствие там иностранного контингента.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО США ЕС Марк Рютте Военная операция на Украине мирное урегулирование
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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