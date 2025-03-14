Рютте призвал восстановить отношения с Россией после завершения конфликта

Генсек НАТО заявил о необходимости восстановить нормальные отношения с Россией после окончания конфликта на Украине, а пока — усилить давление для прогресса в переговорах

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Для США и ЕС было бы неплохо восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования на Украине, но пока до этого далеко, заявил в интервью Bloomberg генсек НАТО Марк Рютте.

«Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, — сказал он. — Но мы еще далеки от этого, мы должны продолжать оказывать на них (Москву. — РБК) давление».

Генсек НАТО считает, что давление на Россию позволит обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня на Украине. Он выразил уверенность в приверженности президента США Дональда Трампа Североатлантическому альянсу и похвалил его за «выход из тупика» в отношениях Москвы и Киева. Рютте также назвал наращивание расходов на оборону со стороны ЕС «поразительными» и «историческими».

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом представители США провели первые с начала военной операции переговоры с Россией. В частности, состоялся телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина. По итогам последних контактов США и Украины в Джидде Киев согласился на 30-дневное прекращении огня, если российская сторона поступит так же. Москва передала свою оценку этой идеи Вашингтону. Как отмечал Путин, к ней есть ряд вопросов, в том числе о продолжении поставок оружия, мобилизации и обучения украинских военнослужащих.

В Европе объявили о подготовке планов гарантий безопасности после завершения конфликта и перевооружения. В частности, лидеры ЕС рассматривают возможность отправки европейских миротворцев на Украину. Москва критикует любую помощь Киеву и называла неприемлемым присутствие там иностранного контингента.