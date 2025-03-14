Рютте призвал восстановить отношения с Россией после завершения конфликта
Для США и ЕС было бы неплохо восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования на Украине, но пока до этого далеко, заявил в интервью Bloomberg генсек НАТО Марк Рютте.
«Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, — сказал он. — Но мы еще далеки от этого, мы должны продолжать оказывать на них (Москву. — РБК) давление».
Генсек НАТО считает, что давление на Россию позволит обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня на Украине. Он выразил уверенность в приверженности президента США Дональда Трампа Североатлантическому альянсу и похвалил его за «выход из тупика» в отношениях Москвы и Киева. Рютте также назвал наращивание расходов на оборону со стороны ЕС «поразительными» и «историческими».
отмечал Путин, к ней есть ряд вопросов, в том числе о продолжении поставок оружия, мобилизации и обучения украинских военнослужащих.
В Европе объявили о подготовке планов гарантий безопасности после завершения конфликта и перевооружения. В частности, лидеры ЕС рассматривают возможность отправки европейских миротворцев на Украину. Москва критикует любую помощь Киеву и называла неприемлемым присутствие там иностранного контингента.
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