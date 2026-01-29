Армия Венесуэлы присягнула на верность Делси Родригес

Делси Родригес (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули возглавившей республику вместо Николаса Мадуро бывшей вице-президенту Делси Родригес, сообщает телеканал VTV.

Церемония прошла 28 января на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе,.

От имени силовых структур выступил министр внутренних дел, правосудия и мира Диосдадо Кабельо. Он заявил, что полиция, армия и органы гражданской безопасности признали Родригес главой государства и верховным главнокомандующим.

«Женщины и мужчины, входящие в состав всех органов и структур безопасности Родины, признают вас, доктор Делси Родригес Гомес, уполномоченным президентом, ответственным за Боливарианскую Республику Венесуэла, главнокомандующим Боливарианскими национальными вооруженными силами и полицией», — заявил Кабельо.

Министр также отметил, что присяга подтверждает верность Конституции и направлена на сохранение внутренней стабильности и общественного порядка в стране.

Родригес назначили временным лидером Венесуэлы после операции США 3 января, в ходе которой американские военные вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. По данным Bloomberg, Трамп поддержал кандидатуру Родригес из-за ее опыта в нефтяной отрасли.

Ранее и.о. главы государства подчеркивала, что Каракас не намерен выполнять указания Вашингтона по внутренней политике, и заявляла об угрозах в адрес венесуэльских чиновников. По данным Politico, США ожидают от нее шагов в интересах Вашингтона, включая борьбу с наркотрафиком, выдворение иностранных союзников прежних властей и содействие проведению выборов.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон рассчитывает добиться нужных решений иными методами, но не исключает силового сценария.