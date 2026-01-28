 Перейти к основному контенту
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ

Кремль: Путин встретится с президентом ОАЭ 29 января
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Шейх прилетит в Москву с официальным визитом. Президенты обсудят ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.Также на повестке другие международные вопросы, отметили в Кремле.

Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео
Политика

23 и 24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины. Перед встречей эмиратский лидер встретился с переговорщиками и пожелал им успехов.

МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую, отметило дипведомство.

Также шейх принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Дмитриев передал приветствие от Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров.

