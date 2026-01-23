 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян пожелал переговорщикам от России, США и Украины успехов на переговорах, а также выразил надежду на позитивные результаты. Об этом сообщает агентство WAM.

«Его Высочество президент выразил пожелания успехов переговорщикам в переговорах и позитивных результатов, способствующих прекращению многолетнего кризиса», — говорится в сообщении.

Президент ОАЭ подтвердил приверженность конструктивному диалогу и поддержке всех усилий по урегулированию конфликтов дипломатическим путем.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика

Переговоры стартовали вечером 23 января и продлятся два дня. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Как уточнил Кремль, она была посвящена получению информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, а также совместному определению параметров дальнейших действий.

Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ОАЭ Абу-Даби США Россия Украина переговоры
