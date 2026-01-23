Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян пожелал переговорщикам от России, США и Украины успехов на переговорах, а также выразил надежду на позитивные результаты. Об этом сообщает агентство WAM.
«Его Высочество президент выразил пожелания успехов переговорщикам в переговорах и позитивных результатов, способствующих прекращению многолетнего кризиса», — говорится в сообщении.
Президент ОАЭ подтвердил приверженность конструктивному диалогу и поддержке всех усилий по урегулированию конфликтов дипломатическим путем.
Переговоры стартовали вечером 23 января и продлятся два дня. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Как уточнил Кремль, она была посвящена получению информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, а также совместному определению параметров дальнейших действий.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»