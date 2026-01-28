 Перейти к основному контенту
В Финляндии российским студентам дали условный срок за нарушение санкций

Фото: IMAGO / ТАСС
Фото: IMAGO / ТАСС

Окружной суд Кайнуу в Финляндии признал двух российских студентов виновными в нарушении санкций: они перевозили в Россию товары двойного назначения через финскую границу при пособничестве третьего лица, сообщает телерадиовещательная компания Yle.

Продукция двойного назначения предполагает, что ее можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Молодой человек был приговорен к году лишения свободы условно, а девушка за пособничество и подстрекательство приговорена к четырем месяцам лишения свободы условно, утверждает Yle. Свою вину молодые люди не признали.

В Финляндии санкции против России спровоцировали рост торговли рублями
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В марте 2024 года суд Финляндии вынес первый в стране приговор бизнесмену за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения. Два месяца спустя трое российских студентов были задержаны за нарушение в рамках аналогичного нарушения.

Одного из них судили в октябре 2025 года. Студент был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы условно.

Молодой человек признал свою вину и рассказал суду, что вместе с сообщниками они провозили через границу дроны, ноутбуки, смартфоны и лазерные дальномеры. В посылке находились товары на общую сумму почти €140 тыс., отметил Yle.

