В Финляндии санкции против России спровоцировали рост торговли рублями

Санкции Финляндии против России повлекли за собой увеличение объема торговли рублями в торговых центрах, пишет газета Iltalehti.

Услуги менял стали популярны после весны 2022 года, когда банковские переводы между Финляндией и Россией были прерваны из-за санкций. Обстоятельства создали трудности для тех, кому нужно было перевести деньги между странами, например, родственникам, живущим по другую сторону восточной границы Финляндии.

Один из способов решения проблемы — обмен валюты между частными лицами с помощью социальных сетей. Так, на канале «Обмен валюты в Финляндии» почти 24 тыс. участников. Они живут в разных частях страны, но, согласно объявлениям, большинство из них из столичного региона, пишет издание.

Человек, которому нужен обмен валюты, может оставить сообщение на канале, указав сумму денег, место встречи и способ обмена. Чаще всего предлагают услугу обмена валют выходцы из России и Украины, отметило издание.

Евро на рубли меняют преимущественно в торговых центрах столичного региона Финляндии — в Эспоо, Хельсинки и Вантаа, по курсу 89—90 рублей за евро. Обмен происходит наличными, так как люди опасаются мошенников, пишет газета.

В отделе финансовой разведки Национальной уголовной полиции Финляндии подчеркнули, что обмен валюты между частными лицами остается вне контроля властей.