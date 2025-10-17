 Перейти к основному контенту
Финский суд дал условный срок российскому студенту за нарушение санкций

Финский суд приговорил студента из России к условному сроку за нарушение санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: Лев Караванов / Shutterstock
Фото: Лев Караванов / Shutterstock

Уездный суд Кайнуу в Финляндии приговорил российского студента к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за покупку и отправку в Россию подсанкционных товаров, сообщает Yle.

В ходе судебного заседания студент признался в покупке и доставке в Россию ноутбуков, процессоров, игровых приставок, смартфонов, лазерных дальномеров, дронов, экшен-камер, устройств для полировки автомобилей и одежды.

Его действия признали незаконными, поскольку закупленные им товары являются продукцией двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен санкциями. Продукция двойного назначения предполагает, что ее можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

По словам прокурора Вилле Вякевяйнена, молодой человек закупил товаров почти на €74 тыс. Кроме того, студент работал с двумя подельниками, и они приобрели подсанкционной продукции на сумму, которая достигает €140 тыс.

В ЕС конфисковали рекордную партию китайских товаров на €250 млн
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

По мнению обвинения, преступная деятельность была тщательно спланирована. Экспорт продукции в Россию требовал многочисленных поездок разных лиц с использованием различных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Норвегией, Эстонией и Россией.

По версии следствия, сотни онлайн-заказов организаторы нелегального экспорта оформляли на вымышленных получателей. Товары извлекали из упаковок для маскировки при пересечении границы, а в России их переупаковывали, чтобы скрыть цепочку поставок. Часть покупок оплачивали через украденные данные банковских карт, а для перевозки использовали поддельные транспортные документы.

В обмен на признание вины обвинение запросило молодому россиянину более мягкое наказание за тяжкое административное правонарушение. Прокурор уточнил, что обычное наказание за это преступление составляет один год и десять месяцев тюремного заключения.

Студента задержали в 2024 году вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.

