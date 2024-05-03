В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций

Фото: IMAGO / Harald Dostal / Global Look Press

В Финляндии задержали трех граждан России по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения, пишет Yle.

Полиция обратилась в суд с ходатайством об аресте, заседание пройдет во второй половине дня 3 мая. Все задержанные — студенты профессионального училища в Кайнуу.

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