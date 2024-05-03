 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций

Фото: IMAGO / Harald Dostal / Global Look Press
Фото: IMAGO / Harald Dostal / Global Look Press

В Финляндии задержали трех граждан России по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения, пишет Yle.

Полиция обратилась в суд с ходатайством об аресте, заседание пройдет во второй половине дня 3 мая. Все задержанные — студенты профессионального училища в Кайнуу.

Материал дополняется.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения Политика, 14:51
Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным Политика, 14:47
«Яндекс» назвал долю желающих арендовать дачу россиян Недвижимость, 14:44
Мусорозаводу под Казанью нашли поставщика из Китая вместо японского Экономика, 14:39
Швеция отвергла идею международного расследования взрывов на Nord Stream Политика, 14:34
В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности Общество, 14:27
В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций Политика, 14:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье Недвижимость, 14:18
Третья ракетка мира Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы Спорт, 14:17
Тарасова ответила Жулину на слова о полупьяных фигуристах Спорт, 14:15
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
Россия поднялась на 162-е место в мировом рейтинге свободы СМИ Политика, 14:11
Балицкий сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке Политика, 14:10
Взлом в Dropbox: что утекло и что нужно делать пользователям прямо сейчас Pro, 14:08